У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби

У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби
У разі виникнення блекауту внаслідок обстрілів радіо та телебачення в Україні матиме можливість працювати щонайменше три доби.

Про це в етері телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, пише Слово і Діло.

У разі виникнення блекауту телебачення і радіо в Україні працюватимуть щонайменше три доби.

«Сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби», – заявив він.

Важливо зауважити, що українське радіо працює в FM-діапазоні. Українцям варто мати радіоприймач на батарейках.

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Теги: телебачення, радіо, блекаут
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