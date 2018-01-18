У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби
Сьогодні, 06:16
У разі виникнення блекауту внаслідок обстрілів радіо та телебачення в Україні матиме можливість працювати щонайменше три доби.
Про це в етері телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, пише Слово і Діло.
У разі виникнення блекауту телебачення і радіо в Україні працюватимуть щонайменше три доби.
«Сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби», – заявив він.
Важливо зауважити, що українське радіо працює в FM-діапазоні. Українцям варто мати радіоприймач на батарейках.
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Про це в етері телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, пише Слово і Діло.
У разі виникнення блекауту телебачення і радіо в Україні працюватимуть щонайменше три доби.
«Сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби», – заявив він.
Важливо зауважити, що українське радіо працює в FM-діапазоні. Українцям варто мати радіоприймач на батарейках.
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У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби
Сьогодні, 06:16
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