У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби





Про це в етері телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, пише



У разі виникнення блекауту телебачення і радіо в Україні працюватимуть щонайменше три доби.



«Сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби», – заявив він.



Важливо зауважити, що українське радіо працює в FM-діапазоні. Українцям варто мати радіоприймач на батарейках.

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