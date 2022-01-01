В результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей

У результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.Про це йдеться у зверненні президента"Сьогодні ж (7 грудня – ред.) російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку.В переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Багато поранених", - сказав Зеленський.Нагадаємо, російські військові вдень 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, тоді повідомлялося про 8 загиблих.