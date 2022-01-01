На Волині відбулися спільні бойові навчання тероборони, НГУ, поліції. ВІДЕО

На Волині відбулися спільні бойові навчання тероборони, НГУ, поліції. ВІДЕО
Бійці Територіальної оборони, Національної гвардії та Національної поліції відпрацювали тактику дій знищення колони ворожої техніки, яка порушує державний кордон.

Про це повідомили у пресслужбі НГУ.

«Під час навчань ми налагоджуємо дієву взаємодію між складовими сил оборони. Після підриву мінно-вибуховних загороджень колону ворожої техніки зустрічає артилерія. Потім міномети працюють по живій силі ворога. Останній етап – зачистка території, в якій гвардійці відіграють одну з ключових ролей», – розповідає офіцер Національної гвардії Віктор.

Як волинські сили оборони готові нищити ворога – дивіться у відео, знятому побратимами з 100-ї окремої бригади територіальної оборони та нацгвардійцями.


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Теги: навчання, Волинь
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