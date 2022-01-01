На Волині відбулися спільні бойові навчання тероборони, НГУ, поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Бійці Територіальної оборони, Національної гвардії та Національної поліції відпрацювали тактику дій знищення колони ворожої техніки, яка порушує державний кордон.
Про це повідомили у пресслужбі НГУ.
«Під час навчань ми налагоджуємо дієву взаємодію між складовими сил оборони. Після підриву мінно-вибуховних загороджень колону ворожої техніки зустрічає артилерія. Потім міномети працюють по живій силі ворога. Останній етап – зачистка території, в якій гвардійці відіграють одну з ключових ролей», – розповідає офіцер Національної гвардії Віктор.
Як волинські сили оборони готові нищити ворога – дивіться у відео, знятому побратимами з 100-ї окремої бригади територіальної оборони та нацгвардійцями.
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Про це повідомили у пресслужбі НГУ.
«Під час навчань ми налагоджуємо дієву взаємодію між складовими сил оборони. Після підриву мінно-вибуховних загороджень колону ворожої техніки зустрічає артилерія. Потім міномети працюють по живій силі ворога. Останній етап – зачистка території, в якій гвардійці відіграють одну з ключових ролей», – розповідає офіцер Національної гвардії Віктор.
Як волинські сили оборони готові нищити ворога – дивіться у відео, знятому побратимами з 100-ї окремої бригади територіальної оборони та нацгвардійцями.
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