Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною
Сьогодні, 02:00
Білорусь оголосила про переміщення військ та техніки поблизу кордону України нібито через «контртерористичну загрозу».
Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання CNN.
«У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою», - пише західне ЗМІ із посиланням на Радбез Білорусі.
Журналісти CNN додають, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках «осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання CNN.
«У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою», - пише західне ЗМІ із посиланням на Радбез Білорусі.
Журналісти CNN додають, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках «осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною
Сьогодні, 02:00
Портрет Кіріла, російські книги: деталі обшуків в монастирі УПЦ на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 7 грудня
07 грудень, 23:30
Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом
07 грудень, 22:51
Медіа