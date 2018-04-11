Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною





Про це повідомляє



«У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою», - пише західне ЗМІ із посиланням на Радбез Білорусі.



Журналісти CNN додають, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках «осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь оголосила про переміщення військ та техніки поблизу кордону України нібито через «контртерористичну загрозу».Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання CNN.«У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою», - пише західне ЗМІ із посиланням на Радбез Білорусі.Журналісти CNN додають, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках «осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців».

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