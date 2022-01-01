Портрет Кіріла, російські книги: деталі обшуків в монастирі УПЦ на Волині. ФОТО. ВІДЕО





Як розповів Леонтій (Бурко), перевіряли усі приміщення, монахи на обшук очікували.



Вхід на територію монастиря був відкритий. На храмі – таблички російською.



Монахи, які погодилися поспілкуватися з кореспондентами, розповіли, що до дій правоохоронців ставляться з розумінням.



Архімандрит Леонтій говорить: до монахів СБУ під час перевірки ставилися толерантно. У його особистому кабінеті над входом — портрет росіянина Кіріла (Гундеєва).



"Кирила... Десь його хтось подарував, що я мав його ховати?! Життя моє було зв'язане з Росією, мене там "рукополагали", благословляли патріархи, я на них сьогодні не маю плюватися. Для мене, як монаха, усі люди – діти Божі, до всіх ставлюся однаково, навіть до ворогів. ", – сказав монах.



Наразі в цьому монастирі живе 30 людей, – говорить намісник монастиря. Серед об'єктів перевірки – бібліотека, де виявили книги про Росію, як нову імперію, літературу з вихвалянням російських солдатів та інші.



На місці силовики ситуацію не коментували. Речниця СБУ в області Іванна Поліщук розповіла, що правоохоронці перевіряли присутніх у монастирі та наявність заборонених предметів.



"Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ протидії підривній діяльності спецслужб Російської Федерації в Україні", – зазначила речниця.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії, що в селі Мильці на Волині, 7 грудня СБУ провели обшук Як розповів Суспільному намісник монастиря архімандрит, перевіряли усі приміщення, монахи на обшук очікували.Вхід на територію монастиря був відкритий. На храмі – таблички російською.Монахи, які погодилися поспілкуватися з кореспондентами, розповіли, що до дій правоохоронців ставляться з розумінням.Архімандрит Леонтій говорить: до монахів СБУ під час перевірки ставилися толерантно. У його особистому кабінеті над входом — портрет росіянина Кіріла (Гундеєва)."Кирила... Десь його хтось подарував, що я мав його ховати?! Життя моє було зв'язане з Росією, мене там "рукополагали", благословляли патріархи, я на них сьогодні не маю плюватися. Для мене, як монаха, усі люди – діти Божі, до всіх ставлюся однаково, навіть до ворогів. ", – сказав монах.Наразі в цьому монастирі живе 30 людей, – говорить намісник монастиря. Серед об'єктів перевірки – бібліотека, де виявили книги про Росію, як нову імперію, літературу з вихвалянням російських солдатів та інші.На місці силовики ситуацію не коментували. Речниця СБУ в областірозповіла, що правоохоронці перевіряли присутніх у монастирі та наявність заборонених предметів."Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ протидії підривній діяльності спецслужб Російської Федерації в Україні", – зазначила речниця. Обшуки на Волині 7 грудня були й на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря УПЦ (МП) . Повідомити про результати перевірок в Управлінні СБУ у Волинській області Суспільному пообіцяли після завершення роботи оперативно-слідчих груп.

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