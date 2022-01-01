8 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич (на фото).
Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Петро.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди і професійних успіхів.
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Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Петро.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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