Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом
Сьогодні, 22:51
Під час виконання бойового завдання у жорстокій війні із Росією загинув житель села Мала Глуша - Росинчук Василь Павлович, 1999 року народження.
Про це повідомилми у Камінь-Каширській громаді.
Мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами у Донецькій області, поблизу населеного пункту Бахмутське.
"Тяжко підібрати слова втіхи рідним і близьким людям, адже їхні зранені серця нічим не загоїти", - йдеться у повідомленні.
Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Василя Росинчука повідомлять згодом.
У районі продовжена жалоба до 9 грудня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомилми у Камінь-Каширській громаді.
Мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами у Донецькій області, поблизу населеного пункту Бахмутське.
"Тяжко підібрати слова втіхи рідним і близьким людям, адже їхні зранені серця нічим не загоїти", - йдеться у повідомленні.
Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Василя Росинчука повідомлять згодом.
У районі продовжена жалоба до 9 грудня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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