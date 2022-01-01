Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом

Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом
Під час виконання бойового завдання у жорстокій війні із Росією загинув житель села Мала Глуша - Росинчук Василь Павлович, 1999 року народження.

Про це повідомилми у Камінь-Каширській громаді.

Мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами у Донецькій області, поблизу населеного пункту Бахмутське.

"Тяжко підібрати слова втіхи рідним і близьким людям, адже їхні зранені серця нічим не загоїти", - йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Василя Росинчука повідомлять згодом.

У районі продовжена жалоба до 9 грудня.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Росинчук, загинув, Волинь, війна
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