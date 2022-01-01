Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом

Росинчук Василь Павлович, 1999 року народження.



Про це



Мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами у Донецькій області, поблизу населеного пункту Бахмутське.



"Тяжко підібрати слова втіхи рідним і близьким людям, адже їхні зранені серця нічим не загоїти", - йдеться у повідомленні.



Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Василя Росинчука повідомлять згодом.



У районі продовжена жалоба до 9 грудня.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання у жорстокій війні із Росією загинув житель села Мала Глуша -, 1999 року народження.Про це повідомилми у Камінь-Каширській громаді.Мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами у Донецькій області, поблизу населеного пункту Бахмутське."Тяжко підібрати слова втіхи рідним і близьким людям, адже їхні зранені серця нічим не загоїти", - йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Василя Росинчука повідомлять згодом.У районі продовжена жалоба до 9 грудня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію