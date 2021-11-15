Де на Волині не буде світла 8 грудня. ГРАФІКИ

Де на Волині не буде світла 8 грудня. ГРАФІКИ
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 8 грудня.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Ознайомитись із графіками на 8 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.

НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області, як і по всій Україні дефіцит потужності.

Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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