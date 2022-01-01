Добрі новини від ВолиньPost за 7 грудня

добрі новини за цей день, 7 грудня:



Волинські школярі висадили 500 цибулин квітів з Нідерландів. ВІДЕО



У селищі Торчин учні ліцею разом із місцевими волонтерами 5 грудня висаджували цибулини квітів. Пів тисячі підземних пагонів освітній заклад отримав із Нідерландів у рамках проєкту "Flowers4school".



Про це Наталія Гаць.



З її слів, у рамках проєкту школа отримала різні види рослин: нарциси, тюльпани, гіацинти, крокуси, які проростуть навесні.



Як розповіла ліцеїстка Софія Радчук, така благодійна акція дозволяє відновити природу, яка зазнала змін і руйнувань через війну, а також прикрасити територію школи.



Вчителька з Волині знімає єдиний в Україні «капустяний» інстаблог. ФОТО



Вчителька з волинського села Качин Олеся Костюшко придумала, як монетизувати свій город без додаткових вкладень та на сучасний манер. Освітянка веде інстаблог, де розповідає підписникам, як садить, доглядає та збирає врожай.



Тепер сміливо мріє про велику теплицю для нових можливостей та ціле поле капусти, куди б кожен міг приїхати і самостійно обрати, яку бажає придбати, -



Олеся Костюшко почала вести інстаграм-сторінку це після переведення навчання на дистанційну форму у зв’язку із коронавірусом і побачила нові перспективи та шляхи додаткового заробітку. Через повномасштабне вторгнення росії, цієї весни, напевне, як і кожен український господар в тилу, посадила свій «Город Перемоги». Тож з нього все і почалося. Лише за кілька місяців кількість читачів та підписників у неї зросла майже втричі. І великою мірою через те, що акцентом свого інстаблогу качинська господиня зробила капусту.



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ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів



Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 92740 (+540) осіб,

- танків - 2935 (+6) од.,

- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,

- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,

- РСЗВ - 395 (+0) од.

- засобів ППО - 211 (+0) од.,

- літаків - 281 (+0) од.,

- вертольотів - 264 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),

- крилатих ракет - 592 (+0),

- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,

- спеціальної техніки - 163 (+0).



Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО



Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями особисто нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня п'ятьох воїнів нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Воїни відзначилися під час боїв на Харківщині.



Про це йдеться на сторінці бригади.



Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних сил України, подякував за службу, за захист української землі та українського народу, побажав міцного здоров’я та Перемоги.



Волинські рятувальники отримали нагороди



7 грудня вручили нагороди рятувальникам підрозділів служби 101 Ковельщини, які проявили мужність та героїзм при ліквідації пожеж і наслідків ворожих обстрілів міста залізничників.



Співробітники ковельського гарнізону мужньо подолали всі наслідки підступних обстрілів рашистів та у найкоротший строк ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.



Журнал Time визнав «Людиною року» Володимира Зеленського і «дух України»



Time зазначає, що у біографії Зеленського мало що передбачало його готовність стояти та боротися, зокрема він ніколи не служив в армії. Втім, з'ясувалося, що досвід колишнього шоумена має свої переваги, вважають журналісти.



На думку видання, успіх Зеленського як лідера воєнного часу покладався на те, що сміливість заразлива. Ця сміливість поширилася політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент не втік з країни, стверджує Time.



«Тепер його аудиторією був увесь світ. Він був сповнений рішучості не підвести їх. Його рішення залишитися на тлі загрози вбивства послужило прикладом, ускладнивши його підлеглим втечу», — вважає видання.



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