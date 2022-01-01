Журнал Time визнав «Людиною року» Володимира Зеленського і «дух України»
Сьогодні, 15:32
Американський журнал Time присудив звання «Людина року» президенту Володимиру Зеленському та «духу України».
Про це йдеться на сайті видання, пише Громадське.
Time зазначає, що у біографії Зеленського мало що передбачало його готовність стояти та боротися, зокрема він ніколи не служив в армії. Втім, з'ясувалося, що досвід колишнього шоумена має свої переваги, вважають журналісти.
Вони кажуть, що Зеленський виявився навченим не втрачати самоконтроль під тиском та здатним читати натовп і реагувати на його настрої та очікування.
На думку видання, успіх Зеленського як лідера воєнного часу покладався на те, що сміливість заразлива. Ця сміливість поширилася політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент не втік з країни, стверджує Time.
«Тепер його аудиторією був увесь світ. Він був сповнений рішучості не підвести їх. Його рішення залишитися на тлі загрози вбивства послужило прикладом, ускладнивши його підлеглим втечу», — вважає видання.
Time розповідає, що багато українців на початку вторгнення вирішили не тікати, а схопили будь-яку зброю, яку змогли знайти, і побігли захищати свої міста та селища від російської армії.
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Про це йдеться на сайті видання, пише Громадське.
Time зазначає, що у біографії Зеленського мало що передбачало його готовність стояти та боротися, зокрема він ніколи не служив в армії. Втім, з'ясувалося, що досвід колишнього шоумена має свої переваги, вважають журналісти.
Вони кажуть, що Зеленський виявився навченим не втрачати самоконтроль під тиском та здатним читати натовп і реагувати на його настрої та очікування.
На думку видання, успіх Зеленського як лідера воєнного часу покладався на те, що сміливість заразлива. Ця сміливість поширилася політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент не втік з країни, стверджує Time.
«Тепер його аудиторією був увесь світ. Він був сповнений рішучості не підвести їх. Його рішення залишитися на тлі загрози вбивства послужило прикладом, ускладнивши його підлеглим втечу», — вважає видання.
Time розповідає, що багато українців на початку вторгнення вирішили не тікати, а схопили будь-яку зброю, яку змогли знайти, і побігли захищати свої міста та селища від російської армії.
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