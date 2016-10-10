Як відключення електроенергії вплинуть на ціну продуктів





Про це повідомляє Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.



"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", - сказав він.



Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.



Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політикив ефірі телемарафону."Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", - сказав він.Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

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