Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня
У четвер, 8 грудня, на Волині буде хмарна погода, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

За даними Sinoptik, вранці у Луцьку небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +2°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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