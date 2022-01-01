Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 8 грудня, на Волині буде хмарна погода, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, вранці у Луцьку небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, вранці у Луцьку небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +2°.
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