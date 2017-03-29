СБУ обшукують монастирі на Волині: що про це кажуть монахи. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Ранок на Волині у Старочорторийському монастирі розпочався не лише із служби церковної. Сьогодні на територію Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря завітала ще й Служба безпеки України. Вони перевіряють релігійні громади на наявність колаборантів, диверсантів і пропаганди ідеології "русского мира".
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Прихожани обурюються.
"Ми приїхали помолитися, наші рідні теж на війні воюють. А тут таке", - каже одна з жінок, що прибула до церковної обителі.
Прихожани вільно приходять до церкви, а монахи проводять екскурсію для працівників СБУ. Правоохоронці перевіряють храми, житлові будівлі, підвали. Усе відбувається тихо та спокійно. Тільки говорити на тему обшуків із священнослужителів ніхто не хоче.
"Тут батюшка прозорливий. Монахи завжди моляться, відпочивають всього по три години. Якби не сильні молитви та зцілення у цих храмах, люди сюди б не їздили", - кажуть дві жінки, які приїхали на службу з Ратного, що за 140 кілометрів.
"Насправді люди бояться. Бо, якщо в українську церкву несуть покійника, то люди біжать до монахів і гріхи відмолюють. У нас тут дуже багато людей за Москвою", - розповідає Оксана. Вона єдина, кого довелось зустріти журналістам із протилежною позицією.
Саме зв'язки з Москвою перевіряли силовики. Такі ж обшуки провели у Милецькому Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, де знайшли папірець із молитвою за патріарха Кирила Гундяєва. Ну а більше про результати слідчих дій дізнаємося незабаром.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Прихожани обурюються.
"Ми приїхали помолитися, наші рідні теж на війні воюють. А тут таке", - каже одна з жінок, що прибула до церковної обителі.
Прихожани вільно приходять до церкви, а монахи проводять екскурсію для працівників СБУ. Правоохоронці перевіряють храми, житлові будівлі, підвали. Усе відбувається тихо та спокійно. Тільки говорити на тему обшуків із священнослужителів ніхто не хоче.
"Тут батюшка прозорливий. Монахи завжди моляться, відпочивають всього по три години. Якби не сильні молитви та зцілення у цих храмах, люди сюди б не їздили", - кажуть дві жінки, які приїхали на службу з Ратного, що за 140 кілометрів.
"Насправді люди бояться. Бо, якщо в українську церкву несуть покійника, то люди біжать до монахів і гріхи відмолюють. У нас тут дуже багато людей за Москвою", - розповідає Оксана. Вона єдина, кого довелось зустріти журналістам із протилежною позицією.
Саме зв'язки з Москвою перевіряли силовики. Такі ж обшуки провели у Милецькому Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, де знайшли папірець із молитвою за патріарха Кирила Гундяєва. Ну а більше про результати слідчих дій дізнаємося незабаром.