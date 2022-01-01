Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку





Про це розповіла Алла Дмитренко.



Вечір відбувся в обласному центрі національно-патріотичного виховання.



Розпочався він з виконання поліської календарно-обрядової щедрівки, яку виконали вихованці закладу.



Початок зими за офіційним та народним календарем не збігається, – розповіла етнографиня Алла Дмитренко.



"Зима розпочинається за народним календарем 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло – свят навело: Катерини, Андрія, Миколи, Варвари, Сави, Наума", – говорить етнографиня.



Як узимку носили жіночі хустки на Волині продемонструвала музейниця Людмила Гусак-Мірошниченко. Каже: знає понад десять способів їх зав'язування.



За словами етнографині, нині хустка – модний аксесуар, а в давнину вона була не лише елементом одягу, а й оберегом та символом жіночності, свідчила про рівень достатку господині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вечорі української календарної обрядовості вчили зав'язувати хустки та співали автентичні поліські щедрівки.Про це розповіла Суспільному етнографиняВечір відбувся в обласному центрі національно-патріотичного виховання.Розпочався він з виконання поліської календарно-обрядової щедрівки, яку виконали вихованці закладу.Початок зими за офіційним та народним календарем не збігається, – розповіла етнографиня Алла Дмитренко."Зима розпочинається за народним календарем 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло – свят навело: Катерини, Андрія, Миколи, Варвари, Сави, Наума", – говорить етнографиня.Як узимку носили жіночі хустки на Волині продемонструвала музейниця. Каже: знає понад десять способів їх зав'язування.За словами етнографині, нині хустка – модний аксесуар, а в давнину вона була не лише елементом одягу, а й оберегом та символом жіночності, свідчила про рівень достатку господині.

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