Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку

Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку
На вечорі української календарної обрядовості вчили зав'язувати хустки та співали автентичні поліські щедрівки.

Про це розповіла Суспільному етнографиня Алла Дмитренко.

Вечір відбувся в обласному центрі національно-патріотичного виховання.

Розпочався він з виконання поліської календарно-обрядової щедрівки, яку виконали вихованці закладу.

Початок зими за офіційним та народним календарем не збігається, – розповіла етнографиня Алла Дмитренко.
Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку

"Зима розпочинається за народним календарем 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло – свят навело: Катерини, Андрія, Миколи, Варвари, Сави, Наума", – говорить етнографиня.

Як узимку носили жіночі хустки на Волині продемонструвала музейниця Людмила Гусак-Мірошниченко. Каже: знає понад десять способів їх зав'язування.
Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку

За словами етнографині, нині хустка – модний аксесуар, а в давнину вона була не лише елементом одягу, а й оберегом та символом жіночності, свідчила про рівень достатку господині.

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Теги: Волинь, Луцьк, хустки
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