Вчили зав'язувати хустки та співали щедрівки: вечір української обрядовості у Луцьку
Сьогодні, 20:35
На вечорі української календарної обрядовості вчили зав'язувати хустки та співали автентичні поліські щедрівки.
Про це розповіла Суспільному етнографиня Алла Дмитренко.
Вечір відбувся в обласному центрі національно-патріотичного виховання.
Розпочався він з виконання поліської календарно-обрядової щедрівки, яку виконали вихованці закладу.
Початок зими за офіційним та народним календарем не збігається, – розповіла етнографиня Алла Дмитренко.
"Зима розпочинається за народним календарем 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло – свят навело: Катерини, Андрія, Миколи, Варвари, Сави, Наума", – говорить етнографиня.
Як узимку носили жіночі хустки на Волині продемонструвала музейниця Людмила Гусак-Мірошниченко. Каже: знає понад десять способів їх зав'язування.
За словами етнографині, нині хустка – модний аксесуар, а в давнину вона була не лише елементом одягу, а й оберегом та символом жіночності, свідчила про рівень достатку господині.
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Про це розповіла Суспільному етнографиня Алла Дмитренко.
Вечір відбувся в обласному центрі національно-патріотичного виховання.
Розпочався він з виконання поліської календарно-обрядової щедрівки, яку виконали вихованці закладу.
Початок зими за офіційним та народним календарем не збігається, – розповіла етнографиня Алла Дмитренко.
"Зима розпочинається за народним календарем 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло – свят навело: Катерини, Андрія, Миколи, Варвари, Сави, Наума", – говорить етнографиня.
Як узимку носили жіночі хустки на Волині продемонструвала музейниця Людмила Гусак-Мірошниченко. Каже: знає понад десять способів їх зав'язування.
За словами етнографині, нині хустка – модний аксесуар, а в давнину вона була не лише елементом одягу, а й оберегом та символом жіночності, свідчила про рівень достатку господині.
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