У луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі Різдво святкуватимуть 25 грудня

У луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі Різдво святкуватимуть 25 грудня
На Волині парафії ПЦУ цього року самі можуть обирати, коли проводитимуть Різдвяну службу: 25 грудня чи 7 січня. Цьогорічна служба на Різдво у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться 25 грудня. Інформації щодо інших парафій наразі немає.

Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.

За його словами, дійсно, згідно з рішенням Священного синоду Православної Церкви України за бажанням парафіян цьогоріч Різдвяну службу можна провести за новоюліанським календарем - 25 грудня.

Повідомляється, що таке рішення покаже, чи є запит на те, щоб відзначати Різдво 25 грудня, щоб переходити з юліанського на новоюліанський календар і як дійсно на це відреагує Церква, священнослужителі і парафіяни.

Наразі вже відомо, що святкове богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці відбуватиметься 25 грудня, початок вже анонсований о 9-й годині. Інформації щодо рішення інших парафій немає, оскільки якраз зараз вони визначаються.

«Це відбувається таким чином: парафія - православна релігійна громада ПЦУ - визначає внутрішньо більшістю голосів бажають чи не бажають відзначати Різдво за новоюліанським календарем.

Водночас, якщо вони оберуть проводити службу 25 грудня, то продовжать далі жити за юліанським календарем, аж поки не буде прийнято якесь інше рішення з цього приводу», - пояснив отець Віталій.

Він додав, що ті, хто прийдуть, до храму відзначити Різдво Христове за новоюліанським календарем, звільняються від посту цього дня, натомість для всіх інших все буде відбуватися звично.

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Теги: Луцьк, собор, Різдво
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