Курс валют у Луцьку 8 грудня
Сьогодні, 09:13
8 грудня долар продають його за 40.04.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.50, а продають за – 41.77.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.50, а продають за – 41.77.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 8 грудня
Сьогодні, 09:13
ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
Медіа