Курс валют у Луцьку 8 грудня

Курс валют у Луцьку 8 грудня
8 грудня долар продають його за 40.04.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.50, а продають за – 41.77.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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