Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський

Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Станом на 7 грудня українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже 1888 населених пунктів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, пише Громадське.

«Ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», — сказав він.

Президент наголосив, що Україна «не має права полишити жодну нашу людину в російській окупації»: ні в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, ні на російській території, куди депортували сотні тисяч українців.

«Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя», — резюмував Зеленський.

Станом на початок жовтня кількість звільнених населених пунктів становила 1534, а на початку серпня їх було 1060.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
Сьогодні, 10:07
В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW
Сьогодні, 09:45
Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 8 грудня
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
Сьогодні, 10:07
В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW
Сьогодні, 09:45
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:20
Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини
07 грудень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
Сьогодні, 10:07
 0
В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW
Сьогодні, 09:45
 0
Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
 0
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 8 грудня
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8