Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
Станом на 7 грудня українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже 1888 населених пунктів.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, пише Громадське.
«Ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», — сказав він.
Президент наголосив, що Україна «не має права полишити жодну нашу людину в російській окупації»: ні в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, ні на російській території, куди депортували сотні тисяч українців.
«Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя», — резюмував Зеленський.
Станом на початок жовтня кількість звільнених населених пунктів становила 1534, а на початку серпня їх було 1060.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, пише Громадське.
«Ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», — сказав він.
Президент наголосив, що Україна «не має права полишити жодну нашу людину в російській окупації»: ні в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, ні на російській території, куди депортували сотні тисяч українців.
«Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя», — резюмував Зеленський.
Станом на початок жовтня кількість звільнених населених пунктів становила 1534, а на початку серпня їх було 1060.
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