Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський





Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, пише



«Ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», — сказав він.



Президент наголосив, що Україна «не має права полишити жодну нашу людину в російській окупації»: ні в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, ні на російській території, куди депортували сотні тисяч українців.



«Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя», — резюмував Зеленський.



Станом на початок жовтня кількість звільнених населених пунктів становила 1534, а на початку серпня їх було 1060.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 7 грудня українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже 1888 населених пунктів.Про це розповів президенту зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, пише Громадське «Ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», — сказав він.Президент наголосив, що Україна «не має права полишити жодну нашу людину в російській окупації»: ні в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, ні на російській території, куди депортували сотні тисяч українців.«Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя», — резюмував Зеленський.Станом на початок жовтня кількість звільнених населених пунктів становила 1534, а на початку серпня їх було 1060.

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