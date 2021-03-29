Заманив у котельню «погодувати кошеня»: затримали лучанина, який розбещував малолітніх дівчаток

Заманив у котельню «погодувати кошеня»: затримали лучанина, який розбещував малолітніх дівчаток
Волинянина, підозрюваного у розбещенні малолітніх, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури 44-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у розбещенні малолітніх (ч.2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та у червні й серпні 2022 року вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.

Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його. З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 156 КК України за розбещення малолітніх передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Луцьк, підозра, розбещення, дівчатка
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