У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій автомобіля DАEWOO скоїв наїзд на 2 пішоходів, 28-річних чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Їх госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.



Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вчора ввечері, 7 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Винниченка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій автомобіля DАEWOO скоїв наїзд на 2 пішоходів, 28-річних чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Їх госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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