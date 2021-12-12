У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:03
У Луцьку вчора ввечері, 7 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Винниченка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій автомобіля DАEWOO скоїв наїзд на 2 пішоходів, 28-річних чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Їх госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій автомобіля DАEWOO скоїв наїзд на 2 пішоходів, 28-річних чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Їх госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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