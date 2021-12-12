У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів

У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів
У Луцьку вчора ввечері, 7 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Винниченка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водій автомобіля DАEWOO скоїв наїзд на 2 пішоходів, 28-річних чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Їх госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.

Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів

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Теги: Луцьк, ДТП, пішоходи
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