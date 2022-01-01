У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння

У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Наряд патрульних поліцейських на Київському Майдані у Луцьку 7 грудня виявив у 25-річної лучанки наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Також у жінки вилучили три лампочки для вживання наркотичних речовин, два пристрої для куріння, капсулу з невідомою речовиною білого кольору, шприц та порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.

Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Луцьк, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Сьогодні, 11:22
«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі
Сьогодні, 11:16
У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:03
Як у Луцьку сьогодні, 8 грудня, курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО
10 травень, 11:09
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО
05 грудень, 12:47
У Луцьку жителі Івано-Франківська розкладали «закладки». ФОТО У Луцьку жителі Івано-Франківська розкладали «закладки». ФОТО
21 листопад, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Сьогодні, 11:22
 0
«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:03
 0
Як у Луцьку сьогодні, 8 грудня, курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8