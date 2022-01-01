У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Сьогодні, 11:22
Наряд патрульних поліцейських на Київському Майдані у Луцьку 7 грудня виявив у 25-річної лучанки наркотики.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Також у жінки вилучили три лампочки для вживання наркотичних речовин, два пристрої для куріння, капсулу з невідомою речовиною білого кольору, шприц та порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Також у жінки вилучили три лампочки для вживання наркотичних речовин, два пристрої для куріння, капсулу з невідомою речовиною білого кольору, шприц та порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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