Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчим прибиранням вулиць

Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчим прибиранням вулиць
Ціни на прибирання вулиць Луцька – одні з найвищих в Україні. За прибирання кожного квадратного кілометра місто платить у 2022 році приблизно 580 тисяч гривень. В той час, як прибирання Рівного, населення і площа якого більша за Луцьк, обходиться місцевому бюджету майже удвічі дешевше – у 326 тисяч гривень за квадратний кілометр.

Такі висновки зробили аналітики моніторингового порталу «Dozorro», пише «Сила правди».

Загалом за дев’ять місяців повномасштабного вторгнення Росії місто витратило на прибирання вулиць понад 24 мільйони гривень. Роботи виконують приватні фірми «ЛуцькТерКомСервiс», Луцька філія ТОВ «Єврокомунсервiс», а також комунальне СКАТП «Луцькспецкомунтранс».

До прикладу, в Одесі за 9 місяців на прибирання вулиць витратили 22 мільйони, хоч це місто у декілька разів перевищує площу Луцька. А от прибирання Львова обійшлося місту загалом у 312 мільйонів гривень, ​​приблизно 900 тисяч гривень за квадратний кілометр, або 400 грн на людину.

Рекордні суми за прибирання вулиць міста йдуть у Дніпрі. За дев’ять місяців Дніпро витратило 400 мільйонів гривень, що становило приблизно мільйон гривень за кожний квадратний кілометр міста.
Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчим прибиранням вулиць

У переліку послуг враховували оплату за механізоване, ручне та санітарне прибирання, підмітання, очищення територій від бруду, комплексне прибирання території, прибирання вулично-шляхової мережі, послуги з благоустрою, утримання автошляхів та вулично-дорожньої мережі, територій, штучних споруд, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очищення дощоприймальних колодязів, косіння трави, очищення доріг та вулиць, посипання піско-соляною сумішшю, очищення та згрібання снігу, супутні господарські товари тощо.

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Теги: Луцьк, прибирання
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