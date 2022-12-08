Щонайменше 11 000 українських дітей Росія викрала і намагається незаконно всиновити





Під час повномашстабної війни ворог також знищив 45 тисяч будинків і ще десятки тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, пише



Зокрема знищено 1,5 тисячі закладів для дітей, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов під час дискусії у Вашингтоні "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні".



"Звірства, які фіксують наші судові експерти, вражають. Я справді не хочу навіть переказувати вам весь цей жах, який ми бачимо, коли ексгумуємо тіла скривдженого, закатованого, а потім вбитого цивільного населення, жінок і дітей. І виявляємо ми такі страшні знахідки щоразу, коли звільняємо новий населений пункт. Для агресора не мають значення ані міжнародні конвенції, ані, навіть, звичаї війни. Вони не вміють добре воювати, вони добре вміють сіяти кривавий терор. І його потрібно зупинити. Раз і на завжди. В імʼя всіх безневинно вбитих українців та в імʼя глобальної безпеки в світі", – закликав він.



Смирнов наголосив, що в цих злочинах є декілька винуватих. З одного боку – виконавець, російський солдат, який прийшов на українську землю вбивати, або оператор пускової установки російської ракети. А з іншого – ті люди, що вчинили ключовий, первісний злочин – злочин агресії.



Для притягнення їх до відповідальності Україна потребує допомоги. Смирнов вважає, що єдиним, безальтернативним та ефективним механізмом притягнення до відповідальності за злочин агресії Росії проти України є створення спеціального міжнародного трибуналу.



Заступник керівника ОПУ пояснив, що злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН.



Враховуючи те, що РФ має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії.



Смирнов додав, що за всі місяці війни в МКС не зареєстрували жодного провадження по злочину агресії. Існує ризик того, що злочин агресії так і залишається непокараним. І навіть якщо Україна швидко ратифікує Римський статут, цього ніколи не зробить Росія. А отже, зробить неможливим таке розслідування в межах мандату Міжнародного кримінального суду.



Смирнов наголосив, що весь цивілізований світ зобов`язаний об`єднатися, щоб вжити всіх можливих заходів для відновлення і підтримки глобального миру та безпеки. Створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України було б важливим кроком вперед на шляху до зупинення безкарності.



У жовтні президент України Володимир Зеленський закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні. Він наголосив, що це необхідно, аби покарати тих, кого не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші наявні судові інституції світу.

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