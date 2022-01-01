Боратинська громада просить «Волиньобленерго» змінити графіки вимкнень світла

Боратинська сільська рада відправила звернення до ПрАТ «Волиньобленерго» з проханням відкоригувати графіки віялових відключень та забезпечити Боратинській громаді справедливий часовий проміжок блекауту.Про це повідомили у телеграм-каналі Боратинської громади.Боратинська сільська рада просить розглянути можливість зміни графіків віялових відключень на терпторії громади. У громаді здійснюють свою діяльність понад 400 фізичних осіб-підприемців, 120 юридичних осіб, розташовані та провадять діяльність у сфері первинної медико-санітарної допомоги 4 амбулаторії (с.Боратин, с.Гірка Полонка, с.Лаврів, с.Баїв) та 7 пунктів здоров'я.Впродовж останніх днів до Боратинської сільської ради надходять звернення від жителів громади щодо недотримання графіків відключення електроенергії у населених пунктах громади та несправедливості у черговості відключень.У громаді очікують на відповідь та роз'яснення.