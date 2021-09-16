Особистий кабінет 104.ua: як клієнтам «Волиньгазу» користуватися онлайн-сервісом





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Можна передавати показання лічильника газу з квартири та будинку, стежте за розрахунками в офісі чи допомагайте з оплатою доставки за газ до 20 числа щомісяця.



При цьому не потрібно щоразу входити в новий обліковий запис — просто прив'язуйте особові рахунки до одного акаунта.



Як це зробити:



З особистого кабінету:



1. Увійдіть в особистий кабінет



2. Угорі біля номера свого особового рахунку натисніть на стрілочку.



3. Натисніть «Додати особовий рахунок».



4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу.



5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.



З мобільного додатка:



1. Увійдіть у свій акаунт



2. У меню «Додому» натисніть на номер свого особового рахунку



3. Натисніть «Додати»



4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу



5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.



Можна реєструватися в Особистому кабінеті та долучатися до акції "Дерево життя" і допомагати зберегти енергетичний ресурс - електроенергію, відмовившись від паперових платіжок.



Як це зробити:



1. Перейти в особистий кабінет на сайті 104.ua;



2. Обрати пункт «Розрахунки»;



3. Натиснути «Відмовитися від паперового рахунка».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 40% споживачів газу на Волині користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. В Особистому кабінеті 104.ua є можливість приєднати до одного акаунту 25 особових рахунків, зручно сплачувати за послуги, контролювати розрахунки та передавати показники лічильника.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Можна передавати показання лічильника газу з квартири та будинку, стежте за розрахунками в офісі чи допомагайте з оплатою доставки за газ до 20 числа щомісяця.При цьому не потрібно щоразу входити в новий обліковий запис — просто прив'язуйте особові рахунки до одного акаунта.1. Увійдіть в особистий кабінет 104.ua. 2. Угорі біля номера свого особового рахунку натисніть на стрілочку.3. Натисніть «Додати особовий рахунок».4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу.5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.1. Увійдіть у свій акаунт2. У меню «Додому» натисніть на номер свого особового рахунку3. Натисніть «Додати»4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.Можна реєструватися в Особистому кабінеті та долучатися до акції "Дерево життя" і допомагати зберегти енергетичний ресурс - електроенергію, відмовившись від паперових платіжок.1. Перейти в особистий кабінет на сайті 104.ua;2. Обрати пункт «Розрахунки»;3. Натиснути «Відмовитися від паперового рахунка».

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