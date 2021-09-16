Особистий кабінет 104.ua: як клієнтам «Волиньгазу» користуватися онлайн-сервісом

Особистий кабінет 104.ua: як клієнтам «Волиньгазу» користуватися онлайн-сервісом
Майже 40% споживачів газу на Волині користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. В Особистому кабінеті 104.ua є можливість приєднати до одного акаунту 25 особових рахунків, зручно сплачувати за послуги, контролювати розрахунки та передавати показники лічильника.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Можна передавати показання лічильника газу з квартири та будинку, стежте за розрахунками в офісі чи допомагайте з оплатою доставки за газ до 20 числа щомісяця.

При цьому не потрібно щоразу входити в новий обліковий запис — просто прив'язуйте особові рахунки до одного акаунта.

Як це зробити:

З особистого кабінету:

1. Увійдіть в особистий кабінет 104.ua.

2. Угорі біля номера свого особового рахунку натисніть на стрілочку.

3. Натисніть «Додати особовий рахунок».

4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу.

5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.

З мобільного додатка:

1. Увійдіть у свій акаунт

2. У меню «Додому» натисніть на номер свого особового рахунку

3. Натисніть «Додати»

4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу

5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.

Можна реєструватися в Особистому кабінеті та долучатися до акції "Дерево життя" і допомагати зберегти енергетичний ресурс - електроенергію, відмовившись від паперових платіжок.

Як це зробити:

1. Перейти в особистий кабінет на сайті 104.ua;

2. Обрати пункт «Розрахунки»;

3. Натиснути «Відмовитися від паперового рахунка».



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Теги: Волиньгаз, показники, 104
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