Особистий кабінет 104.ua: як клієнтам «Волиньгазу» користуватися онлайн-сервісом
Сьогодні, 13:35
Майже 40% споживачів газу на Волині користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. В Особистому кабінеті 104.ua є можливість приєднати до одного акаунту 25 особових рахунків, зручно сплачувати за послуги, контролювати розрахунки та передавати показники лічильника.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Можна передавати показання лічильника газу з квартири та будинку, стежте за розрахунками в офісі чи допомагайте з оплатою доставки за газ до 20 числа щомісяця.
При цьому не потрібно щоразу входити в новий обліковий запис — просто прив'язуйте особові рахунки до одного акаунта.
Як це зробити:
З особистого кабінету:
1. Увійдіть в особистий кабінет 104.ua.
2. Угорі біля номера свого особового рахунку натисніть на стрілочку.
3. Натисніть «Додати особовий рахунок».
4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу.
5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.
З мобільного додатка:
1. Увійдіть у свій акаунт
2. У меню «Додому» натисніть на номер свого особового рахунку
3. Натисніть «Додати»
4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу
5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.
Можна реєструватися в Особистому кабінеті та долучатися до акції "Дерево життя" і допомагати зберегти енергетичний ресурс - електроенергію, відмовившись від паперових платіжок.
Як це зробити:
1. Перейти в особистий кабінет на сайті 104.ua;
2. Обрати пункт «Розрахунки»;
3. Натиснути «Відмовитися від паперового рахунка».
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Можна передавати показання лічильника газу з квартири та будинку, стежте за розрахунками в офісі чи допомагайте з оплатою доставки за газ до 20 числа щомісяця.
При цьому не потрібно щоразу входити в новий обліковий запис — просто прив'язуйте особові рахунки до одного акаунта.
Як це зробити:
З особистого кабінету:
1. Увійдіть в особистий кабінет 104.ua.
2. Угорі біля номера свого особового рахунку натисніть на стрілочку.
3. Натисніть «Додати особовий рахунок».
4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу.
5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.
З мобільного додатка:
1. Увійдіть у свій акаунт
2. У меню «Додому» натисніть на номер свого особового рахунку
3. Натисніть «Додати»
4. Оберіть вашу газову компанію, введіть номер особового рахунку, номер лічильника або ж суму останнього платежу
5. Натисніть «Додати» та за необхідності дайте назву новому особовому рахунку.
Можна реєструватися в Особистому кабінеті та долучатися до акції "Дерево життя" і допомагати зберегти енергетичний ресурс - електроенергію, відмовившись від паперових платіжок.
Як це зробити:
1. Перейти в особистий кабінет на сайті 104.ua;
2. Обрати пункт «Розрахунки»;
3. Натиснути «Відмовитися від паперового рахунка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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