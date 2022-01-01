Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного

Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного
Мешканці міської територіальної громади знову прощаються з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 27-річного Андрія Гурного.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Андрій Гурний (27.05.1995 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 22 жовтня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 3-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону.

Загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного

“Яка найбільша радість кожної родини, кожної матері, кожного батька? Це їхні діти. Але полеглий воїн Андрій – це не тільки дитина цієї сім’ї, яка сьогодні так гірко його оплакує. Він та інші полеглі Герої – це наші спільні діти, які віддають своє життя за те, щоби ми тут, у храмі, могли молитися і випрошувати в Господа перемоги, сил, здоров’я та стійкості тим молодими хлопцям, які перебувають на вістрі жорстоких ударів ворога. Бо ми також воїни і також багато чого можемо. Але сьогодні найбільша повага воїну Андрієві, якого ніщо не зупинило від того, щоб іти і захищати свою родину та свою державу”, – сказав у скорботній промові священник Олександр Безкоровайний.
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили голови перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Гурного


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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