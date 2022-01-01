Прикордонник Волинського загону отримав державну нагороду

Указом Президента України інспектора прикордонної службиза участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, нагороджено медаллю «За військову службу Україні». Нагороду герою-прикордоннику учора вручив міністр внутрішніх справПро це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Олексій зустрів повномасштабне вторгнення рашистів в Україну на Луганщині. У складі протитанкового розрахунку прикордонник протистояв ворожій колоні танків, які прямували на його позицію.Завдавши противнику неочікуваного удару, охоронці кордону призупинили рух колони. Щоправда, ворог вирахував їхню позицію та здійснив її обстріл. До цього часу прикордонники уже встигли перегрупуватися та перемістилися в інший сектор.Далі - участь в боях у Старобільську, Лисичанську, Лимані та Попасній. В останньому населеному пункті Олексій знаходився близько двох місяців.Поміж запеклими боями, під постійними обстрілами з ворожих танків, «Градів», мінометів і фосфорними боєприпасами, хлопець разом з іншими прикордонниками допомагали місцевому населенню: забезпечували харчами та евакуйовували у безпечні місця.«Страху не було. Єдине, про що думав у той момент, що за нашими спинами сім`ї та діти, і їх ми повинні захистити», - ділиться спогадами про перші хвилини вторгнення Олексій.Зараз Сміянов проходить службу в одному з прикордонних підрозділів на Волині. Готовий разом з побратимами дати відсіч ворогу й тут. А ще хлопець впевнений, що з такими захисниками й таким народом - Україна обов’язково переможе.