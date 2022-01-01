Лучан кличуть на обговорення теми прав дитини під час війни





Про це



За даними фонду "Голоси дітей" станом на початок грудня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну 443 дитини загинуло, 852 поранені, більше 3 млн потребують допомоги.



Розмова відбудеться за участі:

- Азада Сафарова - співзасновника фонду "Голоси дітей", лінійного продюсера і другого режисера документального фільму "Будинок зі скалок";

- Олени Розвадовської - співзасновниці фонду "Голоси дітей";

- Маргарити Бурлуцької - соціальної працівниці, героїні фільму "Будинок зі скалок";

- Юрія Кіцула - начальника відділу з питань захисту прав дитини Департаменту моніторингу дотримання прав людини МВС, підполковника поліції;

- Аксани Філіпішиної - заступниці керівника аналітичного департаменту Української Гельсінської Спілки з прав людини.



Для участі в заході просимо зареєструватися



Також із 8 по 10 грудня учасники отримають можливість самостійно переглянути фільм "Будинок зі скалок" (реж. Сімон Леренг Вільмонт).





Фільм "Будинок зі скалок" створений у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки Держкіно.



Стрічка розповідає про дітей, які очікують на вирішення своєї долі: повернення до дому, чи переїзду в іншу родину. У цей час соціальні працівниці намагаються створити їм затишок і подарувати відчуття дитинства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан запрошують в онлайн-форматі обговорити стан дотримання прав дитини в Україні в умовах війни. Час зустрічі - 10 грудня, 16:00 Формат - онлайн на платформі ZOOM.Про це повідомили на фейсбук-сторінці заходу.За даними фонду "Голоси дітей" станом на початок грудня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну 443 дитини загинуло, 852 поранені, більше 3 млн потребують допомоги.Розмова відбудеться за участі:- співзасновника фонду "Голоси дітей", лінійного продюсера і другого режисера документального фільму "Будинок зі скалок";- співзасновниці фонду "Голоси дітей";- соціальної працівниці, героїні фільму "Будинок зі скалок";- начальника відділу з питань захисту прав дитини Департаменту моніторингу дотримання прав людини МВС, підполковника поліції;- заступниці керівника аналітичного департаменту Української Гельсінської Спілки з прав людини.Для участі в заході просимо зареєструватися тут. Також із 8 по 10 грудня учасники отримають можливість самостійно переглянути фільм "Будинок зі скалок" (реж. Сімон Леренг Вільмонт).Фільм "Будинок зі скалок" створений у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки Держкіно.Стрічка розповідає про дітей, які очікують на вирішення своєї долі: повернення до дому, чи переїзду в іншу родину. У цей час соціальні працівниці намагаються створити їм затишок і подарувати відчуття дитинства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію