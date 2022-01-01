Лучан кличуть на обговорення теми прав дитини під час війни

Лучан кличуть на обговорення теми прав дитини під час війни
Лучан запрошують в онлайн-форматі обговорити стан дотримання прав дитини в Україні в умовах війни. Час зустрічі - 10 грудня, 16:00 Формат - онлайн на платформі ZOOM.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці заходу.

За даними фонду "Голоси дітей" станом на початок грудня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну 443 дитини загинуло, 852 поранені, більше 3 млн потребують допомоги.

Розмова відбудеться за участі:
- Азада Сафарова - співзасновника фонду "Голоси дітей", лінійного продюсера і другого режисера документального фільму "Будинок зі скалок";
- Олени Розвадовської - співзасновниці фонду "Голоси дітей";
- Маргарити Бурлуцької - соціальної працівниці, героїні фільму "Будинок зі скалок";
- Юрія Кіцула - начальника відділу з питань захисту прав дитини Департаменту моніторингу дотримання прав людини МВС, підполковника поліції;
- Аксани Філіпішиної - заступниці керівника аналітичного департаменту Української Гельсінської Спілки з прав людини.

Для участі в заході просимо зареєструватися тут.

Також із 8 по 10 грудня учасники отримають можливість самостійно переглянути фільм "Будинок зі скалок" (реж. Сімон Леренг Вільмонт).

Лучан кличуть на обговорення теми прав дитини під час війни

Фільм "Будинок зі скалок" створений у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки Держкіно.

Стрічка розповідає про дітей, які очікують на вирішення своєї долі: повернення до дому, чи переїзду в іншу родину. У цей час соціальні працівниці намагаються створити їм затишок і подарувати відчуття дитинства.


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Теги: Луцьк, війна, обговорення, дискусія
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