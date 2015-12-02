Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»

Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»
У листопаді через перебої у подачі електроенергії в Луцьку зафіксували 364 випадки зупинки котелень, 330 випадків переривання роботи центральних теплових пунктів і багаторазову зупинку індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.

Речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков розповів Суспільному, що за місяць через вимикання й перепади напруги на підприємстві вийшли з ладу 14 електродвигунів на насосах різної потужності.

Гідроудари, що були спричинені зупинками-пусками котелень, призвели до 25 поривів на тепломережах.

Аварійно відключалися всі котельні – 41 міська установка. Кожна з котелень вимикалася щонайменше один раз.

Як зазначив Антон Безносиков, збитки на підприємстві не рахували, а пошкодження ремонтуватимуть за рахунок коштів ДКП "Луцьктепло".

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Теги: Луцьктепло, блекаут, котельні
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