Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»





Речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков розповів



Гідроудари, що були спричинені зупинками-пусками котелень, призвели до 25 поривів на тепломережах.



Аварійно відключалися всі котельні – 41 міська установка. Кожна з котелень вимикалася щонайменше один раз.



Як зазначив Антон Безносиков, збитки на підприємстві не рахували, а пошкодження ремонтуватимуть за рахунок коштів ДКП "Луцьктепло".

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