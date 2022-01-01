Учасник «Ліги Сміху» загинув на війні

Учасник «Ліги Сміху» загинув на війні
Жахлива новина сколихнула український шоу-бізнес: на війні загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко.

Про це пише УНІАН.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - написали його колеги в Telegram.

Гаркавко відомий глядачам "Ліги Сміху" як актор у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов боронити Україну на фронт. Наприкінці грудня Ярославу мало виповнитися 27 років.

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Теги: Гаркавко, Ліга сміху, загинув
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