Учасник «Ліги Сміху» загинув на війні

Ярослав Гаркавко.



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"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - написали його колеги в Telegram.



Гаркавко відомий глядачам "Ліги Сміху" як актор у складі команд "ОГО" та "Воробушек".



Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов боронити Україну на фронт. Наприкінці грудня Ярославу мало виповнитися 27 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жахлива новина сколихнула український шоу-бізнес: на війні загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху"Про це пише УНІАН "Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - написали його колеги в Telegram.Гаркавко відомий глядачам "Ліги Сміху" як актор у складі команд "ОГО" та "Воробушек".Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов боронити Україну на фронт. Наприкінці грудня Ярославу мало виповнитися 27 років.

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