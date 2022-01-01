На Донеччині загинув воїн із Волині Олександр Іваненко
Сьогодні, 17:13
5 грудня під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району загинув стрілець-санітар з Волині Олександр Іваненко.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
«Щиро розділяємо горе родини та схиляємо голову в глибокій скорботі і шані», - виражають співчуття громадівці.
Поховання загиблого Героя відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Траурна процесія з тілом загиблого прибуде до Рожища о 12.00 годині.
На площі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Олександра Іваненка відбудеться о 13.00 годині у храмі селища Дубище.
Жителів громади просять прийти та гідно провести в останню дорогу нашого загиблого земляка.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 грудня по 10 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
«Щиро розділяємо горе родини та схиляємо голову в глибокій скорботі і шані», - виражають співчуття громадівці.
Поховання загиблого Героя відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Траурна процесія з тілом загиблого прибуде до Рожища о 12.00 годині.
На площі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Олександра Іваненка відбудеться о 13.00 годині у храмі селища Дубище.
Жителів громади просять прийти та гідно провести в останню дорогу нашого загиблого земляка.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 грудня по 10 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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