На Донеччині загинув воїн із Волині Олександр Іваненко

На Донеччині загинув воїн із Волині Олександр Іваненко
5 грудня під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району загинув стрілець-санітар з Волині Олександр Іваненко.

Про це повідомляє Рожищенська міська рада.

«Щиро розділяємо горе родини та схиляємо голову в глибокій скорботі і шані», - виражають співчуття громадівці.

Поховання загиблого Героя відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Траурна процесія з тілом загиблого прибуде до Рожища о 12.00 годині.

На площі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Олександра Іваненка відбудеться о 13.00 годині у храмі селища Дубище.

Жителів громади просять прийти та гідно провести в останню дорогу нашого загиблого земляка.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 грудня по 10 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Іванченко, загинув, Рожище
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