На Донеччині загинув воїн із Волині Олександр Іваненко

Олександр Іваненко.



Про це



«Щиро розділяємо горе родини та схиляємо голову в глибокій скорботі і шані», - виражають співчуття громадівці.



Поховання загиблого Героя відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Траурна процесія з тілом загиблого прибуде до Рожища о 12.00 годині.



На площі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Олександра Іваненка відбудеться о 13.00 годині у храмі селища Дубище.



Жителів громади просять прийти та гідно провести в останню дорогу нашого загиблого земляка.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 грудня по 10 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 грудня під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району загинув стрілець-санітар з ВолиніПро це повідомляє Рожищенська міська рада.«Щиро розділяємо горе родини та схиляємо голову в глибокій скорботі і шані», - виражають співчуття громадівці.Поховання загиблого Героя відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Траурна процесія з тілом загиблого прибуде до Рожища о 12.00 годині.На площі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Олександра Іваненка відбудеться о 13.00 годині у храмі селища Дубище.Жителів громади просять прийти та гідно провести в останню дорогу нашого загиблого земляка.Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 грудня по 10 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію