СБУ знайшла ватажка росіян, який 24 лютого наказав розстріляти цивільних біля Харкова

СБУ ідентифікувала ватажка рашистів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до ХарковаПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва органів прокуратури.