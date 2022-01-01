СБУ знайшла ватажка росіян, який 24 лютого наказав розстріляти цивільних біля Харкова
Сьогодні, 17:45
СБУ ідентифікувала ватажка рашистів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.
24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.
За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.
При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.
За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.
У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва органів прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.
24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.
За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.
При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.
За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.
У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва органів прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО
Сьогодні, 18:13
СБУ знайшла ватажка росіян, який 24 лютого наказав розстріляти цивільних біля Харкова
Сьогодні, 17:45
На Донеччині загинув воїн із Волині Олександр Іваненко
Сьогодні, 17:13
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
Сьогодні, 16:37
Медіа