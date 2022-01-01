У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
Сьогодні, 16:37
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Зіткнулися «жигулі» та маршрутка.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, ДТП сталася орієнтовно о 15:30 неподалік мосту на Карпенка-Карого.
Зі слів очевидців, значних пошкоджень зазнав автомобіль. Наразі через аварію утворився незначний затор.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Попередньо відомо про одного потерпілого - пасажира маршрутки.
На місці працюють правоохоронці.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, ДТП сталася орієнтовно о 15:30 неподалік мосту на Карпенка-Карого.
Зі слів очевидців, значних пошкоджень зазнав автомобіль. Наразі через аварію утворився незначний затор.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Попередньо відомо про одного потерпілого - пасажира маршрутки.
На місці працюють правоохоронці.
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