У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі





Про це виданню



За попередньою інформацією, ДТП сталася орієнтовно о 15:30 неподалік мосту на Карпенка-Карого.



Зі слів очевидців, значних пошкоджень зазнав автомобіль. Наразі через аварію утворився незначний затор.



Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Попередньо відомо про одного потерпілого - пасажира маршрутки.



На місці працюють правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Зіткнулися «жигулі» та маршрутка.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.За попередньою інформацією, ДТП сталася орієнтовно о 15:30 неподалік мосту на Карпенка-Карого.Зі слів очевидців, значних пошкоджень зазнав автомобіль. Наразі через аварію утворився незначний затор.Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Попередньо відомо про одного потерпілого - пасажира маршрутки.На місці працюють правоохоронці.

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