У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі

У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Зіткнулися «жигулі» та маршрутка.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

За попередньою інформацією, ДТП сталася орієнтовно о 15:30 неподалік мосту на Карпенка-Карого.

Зі слів очевидців, значних пошкоджень зазнав автомобіль. Наразі через аварію утворився незначний затор.

Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Попередньо відомо про одного потерпілого - пасажира маршрутки.
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі

На місці працюють правоохоронці.
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль, маршрутка
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