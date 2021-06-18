Священник з Волині, який звинуватив батька загиблої медички, просить закрити справу

Олени Созонюк.



Нагадаємо, що на Волині священник УПЦ МП Святослав Чижук із Турійського села Обенижі, подав до суду на батька загиблої на війні медички. Василя Созонюка обвинувачують у завданні священнику легких тілесних пошкоджень. 14 листопада відбулося уже одне судове засідання по цій справі. Але тоді суд призначив нову дату засідання для розгляду цієї справи, аби допитати свідків та вивчити усі деталі справи.



Того дня



У четвер, 8 грудня, розпочалося чергове судове засідання.



Суддя повідомив: «Потерпілий Чижук на суд не з'явився, проте від нього надійшло клопотання щодо того, що у зв'язку з його християнським переконанням він відмовляється від підтримання обвинувачень та просить закрити це обвинувачення».



На це батько загиблої медички відповів: «Я хочу, аби він відповів за все, і хочу продовжити». Відтак, адвокат Созонюка повідомив, що сторона захисту заперечує щодо закриття справи.



Тож під час засідання Василю Созонюку було офіційно повідомлено про обвинувачення. У випадку закриття справи Созонюк все одно залишиться не нереабілітованим. Захист звернувся з проханням провести подальший розгляд справи.



Таку заяву присутні зустріли оплесками.



Наразі суд відправився у нарадчу кімнату.

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