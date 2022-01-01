Ще одна громада на Волині перейде на новоюліанський календар

Ще одна громада на Волині перейде на новоюліанський календар
Громада Воздвиження хреста Господнього села Вільхівка Горохівського деканату (Луцький район) звернулася до Управління єпархії щодо переходу на новий стиль.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

«Цими днями деякі парафії проводять збори, які визначаються з питанням зміни юліанського календаря на новоюліанський. Щодня в духовну консисторію звертаються представники громад за роз’ясненням, як усе правильно зробити», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку Різдво святкуватимуть 25 грудня.

Також раніше повідомляли, що першою перейти на новоюліанський календар зголосилася громада Пророка Іллі в с. Копачівка Рожищанського деканату, що в Луцькому районі.

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Теги: новоюліанський календар, Луцький район, Вільхівка
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