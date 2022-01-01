Ще одна громада на Волині перейде на новоюліанський календар
Сьогодні, 15:34
Громада Воздвиження хреста Господнього села Вільхівка Горохівського деканату (Луцький район) звернулася до Управління єпархії щодо переходу на новий стиль.
Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
«Цими днями деякі парафії проводять збори, які визначаються з питанням зміни юліанського календаря на новоюліанський. Щодня в духовну консисторію звертаються представники громад за роз’ясненням, як усе правильно зробити», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку Різдво святкуватимуть 25 грудня.
Також раніше повідомляли, що першою перейти на новоюліанський календар зголосилася громада Пророка Іллі в с. Копачівка Рожищанського деканату, що в Луцькому районі.
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Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
«Цими днями деякі парафії проводять збори, які визначаються з питанням зміни юліанського календаря на новоюліанський. Щодня в духовну консисторію звертаються представники громад за роз’ясненням, як усе правильно зробити», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку Різдво святкуватимуть 25 грудня.
Також раніше повідомляли, що першою перейти на новоюліанський календар зголосилася громада Пророка Іллі в с. Копачівка Рожищанського деканату, що в Луцькому районі.
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