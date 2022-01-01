На Волині священник УПЦ МП судиться з батьком загиблої на війні медички і вимагає грошей
Сьогодні, 07:11
У селі Обенижі, що на Турійщині, священник УПЦ МП Святослав Чижук судиться з батьком загиблої на війні медички Олени Созонюк.
Про це повідомила сестра загиблої- Ольга Созонюк.
Дівчина розповідає, що свянник звинувтив її батька у тому, що через нього втратив церкву і тепер через суд намагається отримати гроші. Церква цього села нещодавно перейшла до ПЦУ.
Судові засідання уже тривають. Наступне заплановане на 3 листопада.
«За словами священника мій батько побив його, але немає ні побоїв, ні синців. Також він казав, що ми отримали гроші за мою сестру Олену Созонюк, яка загинула на війні третього вересня, і можемо йому заплатити. Коли Олена була жива і приїхала в село останній раз, він до неї сказав: "Ти ще жива?" Ось ким потрібно бути, аби таке говорити? Тепер він судиться з моїм батьком, бо той спровокував його словами. Цитую: «Ти ж за доньку отримав гроші, можеш мені виплатити, я ж не боюся нікого і нічого, навіть Бога!», - розповідає сестри загиблої медички.
Також за її словами, у червні Чижук вдарив по голові побратима Олени Созонюк, і кричав: «Я рускій поп, ударь меня, я ж за рускій мір». Каже, при зміні церкви на українську він відкрито заявляв: «Виженете мене, на ваші хати бомби полетять», а одна з його прихожанок сказала: «Як прийдуть чечени моїй мамі першій відріжуть голову, бо її дочка в лавах армії».
Як пише ВСН, наразі Ковельський міськрайонний суд розглядає дві кримінальні справи, де потерпілим є згаданий Святослав Чижук.
Василя Созонюка обвинувачують у завданні йому легких тілесних пошкоджень, а в іншій справі Валерія Зубчука - у побоях та мордуванні.
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Про це повідомила сестра загиблої- Ольга Созонюк.
Дівчина розповідає, що свянник звинувтив її батька у тому, що через нього втратив церкву і тепер через суд намагається отримати гроші. Церква цього села нещодавно перейшла до ПЦУ.
Судові засідання уже тривають. Наступне заплановане на 3 листопада.
«За словами священника мій батько побив його, але немає ні побоїв, ні синців. Також він казав, що ми отримали гроші за мою сестру Олену Созонюк, яка загинула на війні третього вересня, і можемо йому заплатити. Коли Олена була жива і приїхала в село останній раз, він до неї сказав: "Ти ще жива?" Ось ким потрібно бути, аби таке говорити? Тепер він судиться з моїм батьком, бо той спровокував його словами. Цитую: «Ти ж за доньку отримав гроші, можеш мені виплатити, я ж не боюся нікого і нічого, навіть Бога!», - розповідає сестри загиблої медички.
Також за її словами, у червні Чижук вдарив по голові побратима Олени Созонюк, і кричав: «Я рускій поп, ударь меня, я ж за рускій мір». Каже, при зміні церкви на українську він відкрито заявляв: «Виженете мене, на ваші хати бомби полетять», а одна з його прихожанок сказала: «Як прийдуть чечени моїй мамі першій відріжуть голову, бо її дочка в лавах армії».
Як пише ВСН, наразі Ковельський міськрайонний суд розглядає дві кримінальні справи, де потерпілим є згаданий Святослав Чижук.
Василя Созонюка обвинувачують у завданні йому легких тілесних пошкоджень, а в іншій справі Валерія Зубчука - у побоях та мордуванні.
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