Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер
Сьогодні, 04:45
Російські загарбники планують мобілізувати тисячі чоловіків у Маріупольському районі Донецької області.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Freeдом.
«За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться», – зазначив він.
Крім того, він розповів, що окупанти вивозять з Маріуполя обладнання та металопродукцію, які вціліли. Також місцевих мешканців долучають до різних робіт без подальшої виплати заробітної плати.
Бойченко додав, що росіяни видають українцям «червоний папірець», який називають «паспортом». Однак виїхати з тимчасово захопленого Маріуполя наразі майже неможливо.
«Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять усе, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії, бо розуміють, що Маріуполь перетворили на гетто. Вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом», – підкреслив він.
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Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Freeдом.
«За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться», – зазначив він.
Крім того, він розповів, що окупанти вивозять з Маріуполя обладнання та металопродукцію, які вціліли. Також місцевих мешканців долучають до різних робіт без подальшої виплати заробітної плати.
Бойченко додав, що росіяни видають українцям «червоний папірець», який називають «паспортом». Однак виїхати з тимчасово захопленого Маріуполя наразі майже неможливо.
«Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять усе, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії, бо розуміють, що Маріуполь перетворили на гетто. Вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом», – підкреслив він.
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