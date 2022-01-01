Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер

Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер
Російські загарбники планують мобілізувати тисячі чоловіків у Маріупольському районі Донецької області.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Freeдом.

«За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться», – зазначив він.

Крім того, він розповів, що окупанти вивозять з Маріуполя обладнання та металопродукцію, які вціліли. Також місцевих мешканців долучають до різних робіт без подальшої виплати заробітної плати.

Бойченко додав, що росіяни видають українцям «червоний папірець», який називають «паспортом». Однак виїхати з тимчасово захопленого Маріуполя наразі майже неможливо.

«Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять усе, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії, бо розуміють, що Маріуполь перетворили на гетто. Вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом», – підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: окупанти, мобілізація, Маріупольський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер
Сьогодні, 04:45
Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога
Сьогодні, 03:00
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
27 жовтень, 20:22
В Україні за добу російські окупанти вбили 11 цивільних В Україні за добу російські окупанти вбили 11 цивільних
26 жовтень, 12:39
Мобілізація на Волині: скільки повісток вже вручили і скількох покарали за неявку до військкомату Мобілізація на Волині: скільки повісток вже вручили і скількох покарали за неявку до військкомату
25 жовтень, 18:25
На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт
24 жовтень, 22:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер
Сьогодні, 04:45
 0
Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога
Сьогодні, 03:00
 0
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
 0
В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
 0
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8