Окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч людей у Маріупольському районі, – мер

Російські загарбники планують мобілізувати тисячі чоловіків у Маріупольському районі Донецької області.Про це повідомив мер Маріуполяв ефірі телеканалу Freeдом.«За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться», – зазначив він.Крім того, він розповів, що окупанти вивозять з Маріуполя обладнання та металопродукцію, які вціліли. Також місцевих мешканців долучають до різних робіт без подальшої виплати заробітної плати.Бойченко додав, що росіяни видають українцям «червоний папірець», який називають «паспортом». Однак виїхати з тимчасово захопленого Маріуполя наразі майже неможливо.«Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять усе, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії, бо розуміють, що Маріуполь перетворили на гетто. Вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом», – підкреслив він.