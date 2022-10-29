Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
Влада Словенії вже виконала свою частину угоди з Німеччиною - в Україну вже прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє Слово і Діло.
Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.
До цього часу Словенія відправила в Україну 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A. У Міноборони Словенії підтвердили, що танки успішно передані Україні.
«Це 28 танків М-55С, які ми обіцяли в обмін на 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи», - йдеться у повідомленні.
Німеччина має надати Словенії 40 транспортних машин, які також будуть служити для захисту та порятунку. Угоду про заміну прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер ФРН Олаф Шольц уклали у вересні.
Танки М-55С – це бойові гусеничні машини з динамічним захистом та потужним озброєнням, призначені для знищення живої сили, бронетехніки та інших бойових машин супротивника.
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Про це повідомляє Слово і Діло.
Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.
До цього часу Словенія відправила в Україну 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A. У Міноборони Словенії підтвердили, що танки успішно передані Україні.
«Це 28 танків М-55С, які ми обіцяли в обмін на 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи», - йдеться у повідомленні.
Німеччина має надати Словенії 40 транспортних машин, які також будуть служити для захисту та порятунку. Угоду про заміну прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер ФРН Олаф Шольц уклали у вересні.
Танки М-55С – це бойові гусеничні машини з динамічним захистом та потужним озброєнням, призначені для знищення живої сили, бронетехніки та інших бойових машин супротивника.
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