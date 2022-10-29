В Україні може з'явитися новий вид пенсії





Проект закону опубліковано на сайті ВР, пише



Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.



Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".



Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні можуть з'явитися пенсії за особливі заслуги, які виплачуватимуть особам, які мають статус борців за незалежність. Відповідний законопроект №8032 рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні комітет ВР з питань соціальної політики.Проект закону опубліковано на сайті ВР, пише Апостроф Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.

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