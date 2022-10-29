В Україні може з'явитися новий вид пенсії

В Україні може з'явитися новий вид пенсії
В Україні можуть з'явитися пенсії за особливі заслуги, які виплачуватимуть особам, які мають статус борців за незалежність. Відповідний законопроект №8032 рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні комітет ВР з питань соціальної політики.

Проект закону опубліковано на сайті ВР, пише Апостроф.

Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.

Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".

Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повернення захисника «Азовсталі» на рідну Волинь та звільнені з полону 52 українці: Добрі новини від ВолиньPost за 29 жовтня
29 жовтень, 23:38
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
29 жовтень, 22:50
Схожі новини
Як порахувати свою майбутню пенсію. ВІДЕО Як порахувати свою майбутню пенсію. ВІДЕО
20 серпень, 06:31
Коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій Коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій
31 травень, 01:15
На Волині для отримання пенсії зареєструвалися 50 переселенців. ВІДЕО На Волині для отримання пенсії зареєструвалися 50 переселенців. ВІДЕО
27 травень, 05:28
Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії
05 січень, 03:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
 0
В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
 0
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Повернення захисника «Азовсталі» на рідну Волинь та звільнені з полону 52 українці: Добрі новини від ВолиньPost за 29 жовтня
29 жовтень, 23:38
 0
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
29 жовтень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8