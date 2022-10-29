В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
В Україні можуть з'явитися пенсії за особливі заслуги, які виплачуватимуть особам, які мають статус борців за незалежність. Відповідний законопроект №8032 рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні комітет ВР з питань соціальної політики.
Проект закону опубліковано на сайті ВР, пише Апостроф.
Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.
Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".
Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Проект закону опубліковано на сайті ВР, пише Апостроф.
Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.
Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".
Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Сьогодні, 02:00
В Україні може з'явитися новий вид пенсії
Сьогодні, 00:55
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повернення захисника «Азовсталі» на рідну Волинь та звільнені з полону 52 українці: Добрі новини від ВолиньPost за 29 жовтня
29 жовтень, 23:38
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
29 жовтень, 22:50
Медіа