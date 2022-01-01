Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога

Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, скільки правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога.

Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо зрадників в лавах МВС, очільник міністерства зауважив: "Тактика росіян полягала в тому і сподівання було в тому, що правоохоронці, силовий блок масово, як у 2014 році, перейде на бік ворога. Тоді цілі управління, підрозділи, відділки цілими складами переходили на бік ворога... за виключенням одиниць".

Ці одиниці, додав він, продовжили службу у Національній поліції України.

"На сьогоднішній день кількість осіб, які перейшли на бік ворога, якщо на окупованих (територіях), - це одиниці людей. Якщо ми говоримо про тих, хто перейшли (на бік ворога) в Маріуполі, в якому росіяни намагалися показати, що це колишні правоохоронці, - це, в основному, колишні міліціонери. Підкреслюю. Міліція у нас була ліквідована у 2014 році. Тобто це ті люди, яких набирали в "органи поліції" "ДРН", "ЛНР", - це вони служили в міліції, в ДАІ до 2014 року", - розповів Монастирський.

Водночас, зауважив він, деякі співробітники Нацполіції, особливо, в Луганській також переходили на бік ворога.

"На них заведені кримінальні провадження, оголошені підозри. І вони складають менше відсотка від загальної кількості поліції, яка працює", - сказав міністр.

Він наголосив, що система МВС і правоохоронний блок в цілому упорався з цим викликом.

"Той план, який був у ворога, і сподівання, що так буде, як у 2014 році, - він не виправдався", - зауважив Монастирський.

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Теги: поліція, Україна, зрадники
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