Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога

Денис Монастирський розповів, скільки правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога.



Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону, пише



Відповідаючи на запитання щодо зрадників в лавах МВС, очільник міністерства зауважив: "Тактика росіян полягала в тому і сподівання було в тому, що правоохоронці, силовий блок масово, як у 2014 році, перейде на бік ворога. Тоді цілі управління, підрозділи, відділки цілими складами переходили на бік ворога... за виключенням одиниць".



Ці одиниці, додав він, продовжили службу у Національній поліції України.



"На сьогоднішній день кількість осіб, які перейшли на бік ворога, якщо на окупованих (територіях), - це одиниці людей. Якщо ми говоримо про тих, хто перейшли (на бік ворога) в Маріуполі, в якому росіяни намагалися показати, що це колишні правоохоронці, - це, в основному, колишні міліціонери. Підкреслюю. Міліція у нас була ліквідована у 2014 році. Тобто це ті люди, яких набирали в "органи поліції" "ДРН", "ЛНР", - це вони служили в міліції, в ДАІ до 2014 року", - розповів Монастирський.



Водночас, зауважив він, деякі співробітники Нацполіції, особливо, в Луганській також переходили на бік ворога.



"На них заведені кримінальні провадження, оголошені підозри. І вони складають менше відсотка від загальної кількості поліції, яка працює", - сказав міністр.



Він наголосив, що система МВС і правоохоронний блок в цілому упорався з цим викликом.



"Той план, який був у ворога, і сподівання, що так буде, як у 2014 році, - він не виправдався", - зауважив Монастирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр внутрішніх справрозповів, скільки правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога.Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону, пише УНІАН. Відповідаючи на запитання щодо зрадників в лавах МВС, очільник міністерства зауважив: "Тактика росіян полягала в тому і сподівання було в тому, що правоохоронці, силовий блок масово, як у 2014 році, перейде на бік ворога. Тоді цілі управління, підрозділи, відділки цілими складами переходили на бік ворога... за виключенням одиниць".Ці одиниці, додав він, продовжили службу у Національній поліції України."На сьогоднішній день кількість осіб, які перейшли на бік ворога, якщо на окупованих (територіях), - це одиниці людей. Якщо ми говоримо про тих, хто перейшли (на бік ворога) в Маріуполі, в якому росіяни намагалися показати, що це колишні правоохоронці, - це, в основному, колишні міліціонери. Підкреслюю. Міліція у нас була ліквідована у 2014 році. Тобто це ті люди, яких набирали в "органи поліції" "ДРН", "ЛНР", - це вони служили в міліції, в ДАІ до 2014 року", - розповів Монастирський.Водночас, зауважив він, деякі співробітники Нацполіції, особливо, в Луганській також переходили на бік ворога."На них заведені кримінальні провадження, оголошені підозри. І вони складають менше відсотка від загальної кількості поліції, яка працює", - сказав міністр.Він наголосив, що система МВС і правоохоронний блок в цілому упорався з цим викликом."Той план, який був у ворога, і сподівання, що так буде, як у 2014 році, - він не виправдався", - зауважив Монастирський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію