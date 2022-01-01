Українські захисники знищили 8 ворожих арсеналів за 2 дні
Сьогодні, 06:00
Українські військові прожовжують активно нищити арсенали російських окупантів, в яких було різне озброєння.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
За його словами, бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.
Крім того, ввечері 29 жовтня українські артилеристи знищили ворожий склад з озброєнням та снарядами. Він знаходився у Скадовському районі Херсонської області.
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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
За його словами, бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.
Крім того, ввечері 29 жовтня українські артилеристи знищили ворожий склад з озброєнням та снарядами. Він знаходився у Скадовському районі Херсонської області.
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