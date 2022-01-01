30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 30 жовтня, день народження святкує волинська співачка, солістка гурту «Гулянка» Ольга Лукіна (на фото).
30 жовтня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій та Антон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні, 30 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, а віряни вшановують пам'ять пророка Осіїї.
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30 жовтня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій та Антон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні, 30 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, а віряни вшановують пам'ять пророка Осіїї.
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