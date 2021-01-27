У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО

У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
Майстри з Івано-Франківська закінчили реставрацію луцьких столітніх дверей і встановили їх.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла засновниця громадської ініціативи "Івано-Франківськ, який треба берегти", яка займалася відновленням дверей, Марія Козакевич.

Монтаж конструкції зайняв 4 дні. "Їх полікували, де потрібно підлатали, дослідили автентичні кольори, привели до порядку металеві решітки та вставили засклення", - написала Козакевич.

Нові двері вже розташовані на вулиці Словацького, 1, на вулиці Лесі Українки, 7 та вулиці Кривий Вал, 32. Марія Козакевич каже, що відреставровані двері надихатимуть людей на позитивні зміни.
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО
У Луцьку встановили старовинні столітні відреставровані двері. ФОТО






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Теги: двері, Луцьк, реставрація
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