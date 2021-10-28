Цієї ночі Україна переходить на зимовий час
Сьогодні, 22:15
У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на 1 годину назад.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.
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Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.
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