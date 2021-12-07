Відомо, коли з'явиться світло у знеструмленій частині Луцька

Відомо, коли з'явиться світло у знеструмленій частині Луцька
Фахівці "Волиньобленерго" повідомляють про те, що на усунення аварійної ситуації необхідно ще щонайменше 2 години.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Таким чином, подача електроенергії споживачам на вищевказаних вулицях відбудеться близько 22:30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок технологічного порушення на одній з підстанцій та аварійної ситуації на мережах ПАТ «Волиньобленерго» в місті Луцьку без напруги залишились 27 вулиць.

А саме:

вул. Конякіна

вул. Карбишева

вул. Наливайка

пр. Соборності

вул. Липинського

вул. Кравчука

вул. Воїнів Інтернаціоналістів

вул. Ківерцівська

вул. Героїв УПА

вул. Вахтангова

вул. Заньковецької

вул. Селищна

вул. Авіаторів

вул. Єршова

вул. Гордіюк

пр. Молоді

вул. Теремнівська

вул. Підгаєцька

вул. Рівненська

вул. Дубнівська

вул. Електроапаратна

вул. Зв'язківців

вул. Захарова

вул. Мазепи

вул. С.Ковалевської

вул. Писаревського

вул. Ветеранів.

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Теги: Луцьк, світло, відключення
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