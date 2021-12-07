Відомо, коли з'явиться світло у знеструмленій частині Луцька





Про це Ігор Поліщук.



"Таким чином, подача електроенергії споживачам на вищевказаних вулицях відбудеться близько 22:30", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що внаслідок технологічного порушення на одній з підстанцій та аварійної ситуації на мережах ПАТ «Волиньобленерго»



А саме:



вул. Конякіна



вул. Карбишева



вул. Наливайка



пр. Соборності



вул. Липинського



вул. Кравчука



вул. Воїнів Інтернаціоналістів



вул. Ківерцівська



вул. Героїв УПА



вул. Вахтангова



вул. Заньковецької



вул. Селищна



вул. Авіаторів



вул. Єршова



вул. Гордіюк



пр. Молоді



вул. Теремнівська



вул. Підгаєцька



вул. Рівненська



вул. Дубнівська



вул. Електроапаратна



вул. Зв'язківців



вул. Захарова



вул. Мазепи



вул. С.Ковалевської



вул. Писаревського



вул. Ветеранів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці "Волиньобленерго" повідомляють про те, що на усунення аварійної ситуації необхідно ще щонайменше 2 години.Про це повідомив міський голова Луцька"Таким чином, подача електроенергії споживачам на вищевказаних вулицях відбудеться близько 22:30", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що внаслідок технологічного порушення на одній з підстанцій та аварійної ситуації на мережах ПАТ «Волиньобленерго» в місті Луцьку без напруги залишились 27 вулиць А саме:вул. Конякінавул. Карбишевавул. Наливайкапр. Соборностівул. Липинськоговул. Кравчукавул. Воїнів Інтернаціоналістіввул. Ківерцівськавул. Героїв УПАвул. Вахтанговавул. Заньковецькоївул. Селищнавул. Авіаторіввул. Єршовавул. Гордіюкпр. Молодівул. Теремнівськавул. Підгаєцькавул. Рівненськавул. Дубнівськавул. Електроапаратнавул. Зв'язківціввул. Захаровавул. Мазепивул. С.Ковалевськоївул. Писаревськоговул. Ветеранів.

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