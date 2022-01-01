Погода у Луцьку на завтра, 30 жовтня

30 жовтня до вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар звіщати про лиха. У цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий: "На Осії колесо з віссю прощається, бо віз у заслінок поліз, а сани ще не зніс" – віз у сарай ставили, сани на світ витягували. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.