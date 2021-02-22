Волинянин травмувався і не зміг злізти з дерева: допомагали рятувальники

Волинянин травмувався і не зміг злізти з дерева: допомагали рятувальники
Сьогодні, 29 жовтня, бійці ДСНС смт Іваничі Володимирського району надали допомогу чоловіку, який травмувався під час господарських робіт.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

Обідньої пори мешканець села Клопочин Володимирського району під час обрізання дерева травмувався падаючою гілкою та не зміг злізти з дерева.

Йому на допомогу прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №18 смт Іваничі. По висувній драбині за допомогою спеціальних ношей бійці ДСНС спустили чоловіка на землю і передали медикам.
Волинянин травмувався і не зміг злізти з дерева: допомагали рятувальники

Каретою швидкої людину шпіталізували.

О 15:53 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Від ДСНС залучались 4 чоловіки, 1 од. техніки.

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Теги: Рятувальники, допомога, Волинь
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