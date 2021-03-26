У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 29 жовтня, близько 12-ї години на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці автопригоди патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Opel не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки Audi.

Автівки отримали механічні пошкодження.

На винуватця події інспектор склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

Зауважимо, що від початку року на Волині трапилося 189 дорожньо-транспортних пригод, через недотримання дистанції. З них 13 ДТП з постраждалими, в яких травмувалися 16 осіб.

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Теги: Луцьк, ДТП, Конякіна
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