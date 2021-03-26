У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

Сьогодні, 29 жовтня, близько 12-ї години на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці автопригоди патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Opel не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки Audi.Автівки отримали механічні пошкодження.На винуватця події інспектор склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Зауважимо, що від початку року на Волині трапилося 189 дорожньо-транспортних пригод, через недотримання дистанції. З них 13 ДТП з постраждалими, в яких травмувалися 16 осіб.