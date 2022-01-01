У Луцьку без світла залишились 27 вулиць





Про це Ігор Поліщук.



Це наступні вулиці та прилеглі до них в межах 33, 40 та 55 мікрорайонів:



вул. Конякіна, вул. Карбишева, вул. Наливайка, пр. Соборності, вул. Липинського, вул. Кравчука, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Ківерцівська, вул. Героїв УПА, вул. Вахтангова, вул. Заньковецької, вул. Селищна, вул. Авіаторів, вул. Єршова, вул. Гордіюк, пр. Молоді, вул. Теремнівська, вул. Підгаєцька, вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Електроапаратна, вул. Зв'язківців, вул. Захарова, вул. Мазепи, вул. С.Ковалевської, вул. Писаревського, вул. Ветеранів.



Над усуненням вказаних порушень та аварійної ситуації працюють фахівці. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок технологічного порушення на одній з підстанцій та аварійної ситуації на мережах ПАТ «Волиньобленерго» в місті Луцьку без напруги залишились кілька вулиць.Про це повідомив міський голова ЛуцькаЦе наступні вулиці та прилеглі до них в межах 33, 40 та 55 мікрорайонів:вул. Конякіна, вул. Карбишева, вул. Наливайка, пр. Соборності, вул. Липинського, вул. Кравчука, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Ківерцівська, вул. Героїв УПА, вул. Вахтангова, вул. Заньковецької, вул. Селищна, вул. Авіаторів, вул. Єршова, вул. Гордіюк, пр. Молоді, вул. Теремнівська, вул. Підгаєцька, вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Електроапаратна, вул. Зв'язківців, вул. Захарова, вул. Мазепи, вул. С.Ковалевської, вул. Писаревського, вул. Ветеранів.Над усуненням вказаних порушень та аварійної ситуації працюють фахівці. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

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