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Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: «Це станеться наступного року»

Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: «Це станеться наступного року»
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.

Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.

Нагадаємо, за прогнозами Буданова, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

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Теги: Росія, Україна, війна
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