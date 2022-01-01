Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: «Це станеться наступного року»
Сьогодні, 16:18
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.
Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".
Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.
"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.
Нагадаємо, за прогнозами Буданова, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.
Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".
Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.
"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.
Нагадаємо, за прогнозами Буданова, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.
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