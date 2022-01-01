Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: «Це станеться наступного року»

Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.



Як передає



Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".



Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.



"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.



Нагадаємо, за прогнозами Буданова,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головного управління розвідки Міноборонизаявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.Як передає Цензор.НЕТ , про це він заявив в інтерв'ю The Drive.Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу."Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.Нагадаємо, за прогнозами Буданова, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада

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