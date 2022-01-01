Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами

Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами
Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району.

Про це розповіла Суспільному координаторка волонтерського центру Наталія Тхоржевська.

До виготовлення свічок у Дубовому долучилися студенти Ковельського промислово-економічного фахового коледжу.

У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!", – розповіла студентка Вікторія Мохнюк.

Окопні свічки тестують, перевіряють чи добре горять, – розповідає волонтерка Галина Більшевич. Її син служить військовим прикордонником. Жінка каже: перш ніж долучитися до ініціативи, радилась з сином, питала, наскільки потрібні окопні свічки.

Коли температура повітря низька, коли холодно, коли вітер, свічка не тільки зігріває, на ній можна зігріти чаю та висушити взуття, – розповідає волонтерка Наталія Тхоржевська. З її слів, до створення окопних свічок долучилися і діти, і дорослі.

Діти нарізають картон і закручують у рулони. Ними напихають бляшанки. Долучився до створення окопних свічок 10-річний Рафаель Королік. Він написав оголошення в групі однокласників про те, що потрібна допомога і можна долучитися, на його пропозицію відгукнулися.
Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами

Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових. Раніше тут відшивали амуніцію, плитоноски, розгрузки та дощовики. Усе зібране волонтери возять військовим на донецький та харківські напрямки, – додала волонтерка Наталія Тхоржевська.

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Теги: Волинь, окопні свічки
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