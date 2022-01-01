Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами





Про це розповіла Наталія Тхоржевська.



До виготовлення свічок у Дубовому долучилися студенти Ковельського промислово-економічного фахового коледжу.



У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!", – розповіла студентка Вікторія Мохнюк.



Окопні свічки тестують, перевіряють чи добре горять, – розповідає волонтерка Галина Більшевич. Її син служить військовим прикордонником. Жінка каже: перш ніж долучитися до ініціативи, радилась з сином, питала, наскільки потрібні окопні свічки.



Коли температура повітря низька, коли холодно, коли вітер, свічка не тільки зігріває, на ній можна зігріти чаю та висушити взуття, – розповідає волонтерка Наталія Тхоржевська. З її слів, до створення окопних свічок долучилися і діти, і дорослі.



Діти нарізають картон і закручують у рулони. Ними напихають бляшанки. Долучився до створення окопних свічок 10-річний Рафаель Королік. Він написав оголошення в групі однокласників про те, що потрібна допомога і можна долучитися, на його пропозицію відгукнулися.



Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових. Раніше тут відшивали амуніцію, плитоноски, розгрузки та дощовики. Усе зібране волонтери возять військовим на донецький та харківські напрямки, – додала волонтерка Наталія Тхоржевська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району.Про це розповіла Суспільному координаторка волонтерського центруДо виготовлення свічок у Дубовому долучилися студенти Ковельського промислово-економічного фахового коледжу.У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!", – розповіла студенткаОкопні свічки тестують, перевіряють чи добре горять, – розповідає волонтерка. Її син служить військовим прикордонником. Жінка каже: перш ніж долучитися до ініціативи, радилась з сином, питала, наскільки потрібні окопні свічки.Коли температура повітря низька, коли холодно, коли вітер, свічка не тільки зігріває, на ній можна зігріти чаю та висушити взуття, – розповідає волонтерка Наталія Тхоржевська. З її слів, до створення окопних свічок долучилися і діти, і дорослі.Діти нарізають картон і закручують у рулони. Ними напихають бляшанки. Долучився до створення окопних свічок 10-річний Рафаель Королік. Він написав оголошення в групі однокласників про те, що потрібна допомога і можна долучитися, на його пропозицію відгукнулися.Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових. Раніше тут відшивали амуніцію, плитоноски, розгрузки та дощовики. Усе зібране волонтери возять військовим на донецький та харківські напрямки, – додала волонтерка Наталія Тхоржевська.

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